Football – Le Bayern Munich humilie le Barça Le Bayern Munich a déclassé le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois se sont imposés 8-2 et affronteront le vainqueur de Manchester City-Lyon en demi-finale. AFP

L’offensive munichoise a dynamité la défense barcelonaise vendredi soir à Lisbonne. Le Bayern Munich est en demie. KEYSTONE

Inarrêtable, le Bayern Munich a atomisé le FC Barcelone avec un score historique (8-2) lors de l'affiche des quarts de finale de Ligue des champions vendredi à Lisbonne, fonçant vers les demi-finales avec une immense étiquette de favori au sacre.

Dans cette rencontre folle, pire défaite de l'histoire du Barça en Europe, le Bayern a marqué quatre buts pendant la première demi-heure, dont un doublé de Thomas Müller (4e, 31e) et deux autres buts d'Ivan Perisic (22e) et Serge Gnabry (28e), avant de poursuivre sa démonstration en seconde période grâce à Joshua Kimmich (63e), Robert Lewandowski (82e) et un doublé de Philippe Coutinho (85e, 89e).

En demi-finale mercredi prochain, les Bavarois affronteront Manchester City ou Lyon, opposés samedi lors du dernier quart.

Bayern Munich - Barcelone 8-2 (4-1)

A Lisbonne (Stade de la Luz)

Arbitre: D. Skomina (SLO)

Buts:

Bayern Munich: Müller (4, 31), Perisic (21), Gnabry (27), Kimmich (63), Lewandowski (82), Coutinho (85, 89).

Barcelone: Alaba (7 c.s.c.), Suárez (57).

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng (Suele, 76e), Alaba, Davies (Hernández, 84e); Gnabry (Coutinho, 75e), Goretzka (Tolisso, 84e), Müller, Thiago Alcantara, Perisic (Coman, 67e); Lewandowski. Entraîneur: Flick.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Roberto (Griezmann, 46e), Busquets (Fati, 70e), de Jong, Vidal; Messi; Suárez. Entraîneur: Quique Setién.

Avertissements: Boateng (42), Davies (52), Suárez (54), Alba (60), Kimmich (85), Vidal (90+2).