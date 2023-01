Et si c’était le déclic? – Le BBC Nyon a peut-être gagné plus qu’un match à Monthey Les coéquipiers de Jérémy Jaunin espèrent remporter un deuxième succès consécutif dimanche au Rocher, contre Swiss Central. Christian Maillard

Nyon BBC a retrouvé la hargne de Jérémy Jaunin à Monthey, auteur de 13 points et d’un tir primé pour sceller le score final. PIERRE MAILLARD

Le cri jubilatoire au terme de la rencontre se passait de tout commentaire. Et si c’était le déclic? La belle victoire obtenue mercredi en prolongation à Monthey (82-84) était, pour les Nyonnais, libératrice, certainement celle qu’il fallait pour se relancer en 2023. Les joueurs de la Côte, qui peinent à vraiment décoller cette saison, ont peut-être bien remporté plus qu’un match au Reposieux. «C’est sûr que celle-là, elle nous fait du bien», soupire au bout du sans-fil Stefan Ivanovic. Le coach a souffert jusqu’au bout dans le Chablais, avant de serrer le poing et d’esquisser un large sourire.