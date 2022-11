Basketball – Le BBC Nyon résilie déjà un contrat Le club du Rocher a décidé de ne pas conserver son joueur américain Ian Kinard. Jérémy Santallo

Ian Kinard quitte le BBC Nyon après quatre matches seulement. Ludovic Lin

Sa prestation de samedi lors du derby vaudois contre Vevey Riviera, plutôt insipide (2 points 3 rebonds et 2 ballons perdus en 14 minutes), n’a clairement pas joué en sa faveur. En sortant de la salle du Rocher après la rencontre, on a même entendu les mots «Kinard» et «invisible» dans la même phrase.

Depuis lundi, ce poste 4 américain de 25 ans n’est donc plus un joueur du BBC Nyon. Son contrat a été résilié avant d’être définitivement garanti pour la saison. «Ian est venu dire au revoir à ses coéquipiers, précise le président Jérôme Darbre, avant de justifier ce départ précoce. C’est malheureux mais il s’est rendu compte que son apport était limité. Le style de jeu prôné par notre entraîneur Stefan Ivanovic ne lui convenait pas et il n’a jamais réussi à s’ajuster. En deux mois, les progrès ont vraiment été minimes et il était très en dessous de ce qu’on attendait de lui, après ce que l’on avait vu à la vidéo.»

Ian Kinard n’aura donc disputé que quatre rencontres sous le maillot nyonnais, durant lesquelles il aura joué 22 minutes en moyenne par match pour 10 points et 5 rebonds. Des chiffres jugés insuffisants par ses désormais anciens dirigeants, qui lui cherchent activement un remplaçant.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.