Basketball – Le BBC Nyon tente un pari colombien Le club de la Côte a trouvé le remplaçant de George Beamon: il s’agit de Romario Roque, qui débarque en provenance de Colombie. Jérémy Santallo

Romario Roque sort d’une finale perdue en première division colombienne. Instagram romar7o

Voilà qui adoucira peut-être le week-end du BBC Nyon. Dans le match piège par excellence samedi, face à Lugano, les joueurs de la Côte sont tombés dedans à pieds joints et se sont inclinés 89-102. Une défaite fâcheuse, car l’attitude a laissé à désirer, mais pas dramatique puisque les Lions de Genève et Union Neuchâtel ont aussi perdu.

Et puis il y a quand même quelque chose de positif à retirer de ce samedi puisque les dirigeants ont pour finir déniché le successeur de George Beamon, reparti aux USA. Et ce n’est pas un autre Américain qui va débarquer… Il s’agit de Romario Roque. Il est Colombien, âgé de 23 ans et, selon son nouveau président, a tout pour régaler le Rocher.

«C’est un pari, c’est clair, admet Xavier Paredes. Il n’a jamais joué en Europe mais franchement, cela peut être une très bonne surprise. Il est explosif et très énergique, en plus d’être un défenseur et un attaquant redoutables. Les vidéos, ce n’est pas la vraie vie mais nous sommes vraiment impatients de le voir à l’œuvre.»

Les démarches administratives sont lancées et les billets d’avion bookés. Si tout se passe comme prévu, l’arrière international de 174 cm sera là pour la reprise des entraînements après Noël. Et pourrait effectuer ses débuts en SB League le 4 janvier contre Boncourt. Sur le papier, son association avec Jérémy Jaunin fait déjà saliver.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.