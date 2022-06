Tropiquarium de Servion – Le bébé tortue star a mis Servion sur la carte du monde La première naissance d’une tortue géante des Galápagos albinos provoque un engouement médiatique sans précédent. Reportage. Sébastien Galliker

L’annonce de la récente naissance d’un bébé tortue des Galápagos albinos au Tropiquarium de Servion a fait le tour du monde. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

«Elle a fait boum.» Du haut de ses 3 ans, Lucka se presse pour admirer la première tortue des Galápagos albinos observée dans le monde, née le 1er mai au Tropiquarium de Servion. Comme ses camarades de la garderie de l’EPFL en course d’école dans le Jorat, l’enfant n’avait jamais vu de tortue blanche aux yeux rouges de sa vie. Le garçon se délecte donc de voir le petit animal de quelques dizaines de grammes grimper et tomber de la souche d’arbre que l’équipe du parc a mis à sa disposition dans son terrarium. Les places devant la vitre sont les plus prisées.