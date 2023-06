Théâtre de Beaulieu – Le Béjart Ballet Lausanne s’offre une affiche sans… Béjart La célèbre compagnie de danse dévoile à Lausanne une nouvelle création, conduite entièrement par la Japonaise Yuka Oishi. Un pari risqué? Gérald Cordonier

Depuis plusieurs mois au chemin du Presbytère à Lausanne, la compagnie au complet prépare «L’autre chant de la danse», une création originale imaginée par la Japonaise Yuka Oishi, dont la première mondiale aura lieu vendredi 16 juin au Théâtre de Beaulieu. Gregory Batardon

Depuis la mort de Maurice Béjart, la compagnie que le chorégraphe avait créée à Lausanne revient sur le devant de la scène avec un rythme réglé comme un pas de deux: chaque année en juin puis en décembre, le Béjart Ballet Lausanne (BBL) réserve au public vaudois la primeur de ses nouveaux spectacles. Une affiche qui mélange, c’est selon, une reprise d’une pièce du maître, souvent inédite depuis un certain temps, un hit du répertoire – que les danseurs s’apprêtent à aller présenter aux quatre coins de l’Europe voire plus loin – ou, assez régulièrement, une création, nouvelle pièce imaginée par le directeur artistique, Gil Roman, plus rarement par d’autres chorégraphes invités.