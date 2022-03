Bonne santé financière – Le bénéfice de la BNS en hausse d’un quart en 2021 L’institut d’émission a réalisé un résultat conforme à ses prévisions. Il entend verser un dividende de 15 francs par actions.

Après prise en compte de la réserve pour distributions futures de 90,9 milliards, le bénéfice porté au bilan a atteint 108,5 milliards. AFP

La Banque nationale suisse (BNS) a enregistré l’année dernière un bénéfice net en hausse d’un quart à 26,3 milliards de francs, un résultat conforme aux chiffres préliminaires publiés début janvier.

Comme prévu, l’institut d’émission procédera au versement d’un dividende de 15 francs par actions, soit le maximum possible prévu par la loi, a-t-il indiqué lundi.



Redistribution de six milliards de francs

Le bénéfice réalisé sur les positions en monnaies étrangères s’est inscrit à 25,7 milliards, contre 13,3 milliards lors de l’année précédente. Le produit des intérêts et le produit des dividendes se sont inscrits à respectivement 7 milliards et 3,8 milliards. Une perte de cours de 16,1 milliards a résulté des titres porteurs d’intérêts et des instruments sur taux d’intérêt, tandis que les titres de participation et les instruments de participation ont généré un gain de cours de 37,1 milliards. Les pertes de change se sont élevées à 6,1 milliards au total.

Le stock d’or, qui est resté inchangé à 1040 tonnes, a généré une moins-value de 0,1 milliard de francs, alors qu’une plus-value de 6,6 milliards avait été réalisée en 2020. Le prix du kilogramme d’or a en effet diminué de 0,1% entre fin 2020 et fin 2021.

Les positions en francs ont quant à elles dégagé un bénéfice de 1,1 milliard. Ce montant se compose pour l’essentiel des intérêts négatifs prélevés sur les avoirs en comptes de virement. Les résultats correspondent également aux chiffres préliminaires annoncés début janvier.

ATS

