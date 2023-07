Recette du terroir – Le Berthoud, cette fondue de poche qui gratine en Haute-Savoie Première recette protégée par un label européen, celle du fromage du Val d’Abondance peut désormais conquérir le monde. Francois Barras

Sous ses faux airs de crème brûlée, le Berthoud est composé de fromage d’abondance fondu dedans et gratiné dessus, que l’on déguste sur une pierre chaude. DR

Prenez du fromage et du vin blanc. Frottez le fond d’un récipient avec une gousse d’ail. Faites chauffer le tout à feu doux. Et hop! Une fondue? Mais non: un Berthoud.

Depuis quelques années, cette recette comme un aimable nom de famille gagne en émules de l’autre côté du Léman. Ce n’est pas encore le dernier chic de la mode à Évian, mais glisser que l’on va manger un Berthoud fait son petit effet en société. En pratique, il s’agit de déguster une fondue miniature, rien qu’à à soi, servie sur une pierre chaude dans une coupelle, gratinée à point, accompagnée de charcuterie savoyarde, de patates douces et de salade qui va bien.

Le fromage? De l’Abondance issu de la vallée du même nom et tellement AOP (appellation d’origine protégée) qu’il a lié son destin à la recette qu’il autorise. Pas de Berthoud sans abondance! Parole de Jérémy Trincaz, fils et petit-fils de cuisinier à La Chapelle d’Abondance, cuisinier lui-même au restaurant des Cornettes et membre fondateur du syndicat interprofessionnel du Berthoud.

«La recette existe depuis une centaine d’années. Mais on en parle beaucoup depuis 2019, quand des cuisiniers de la région se sont réunis pour demander et obtenir sa classification sous forme de label protégé.» Le Berthoud est ainsi devenu la première recette codifiée par un label européen (STP pour spécialité traditionnelle garantie), et le second produit derrière les moules de Bulot!

La faute à la Tartiflette

«En fait, tout est parti de la tartiflette, continue le restaurateur. Aujourd’hui, 95% des tartiflettes vendues en France ne sont pas faites avec du vrai reblochon de Haute-Savoie. Rien n’est protégé, donc des groupes industriels peuvent vendre des tartiflettes composées de cheddar ou de fromage normand. C’est une immense perte pour la région et une dénaturation de la recette originelle.»

Celle du Berthoud est simple mais précise; elle repose avant tout sur des ingrédients locaux, dont ce fameux fromage d’abondance que l’on compare auprès de Jérémy Trincaz à la rencontre entre un gruyère et de l’emmental. «Je ne me risquerai pas à le comparer avec des fromages suisses, se marre-t-il. C’est en tout cas un fromage doux, bien équilibré, assez élégant, avec une pâte souple. Les paysans de la vallée en prenaient dans leurs poches quand ils descendaient à Thonon au début du XXe siècle. Ils se retrouvaient au Cercle Républicain, un bistrot tenu par une famille Berthoud. La patronne leur faisait fondre leur fromage avec du vin blanc, elle a donné son nom à la recette.»

Contrôles sévères

Pas de Berthoud en Suisse, pour l’instant, «mais un membre en propose au centre de la France», précise Jérémy Trincaz. Lui en cuisine 2500 par année, soit un rythme d’environ 12 plats par jour d’ouverture. «Mais quand les Parisiens débarquent et qu’il fait froid, ça peut grimper à 45 Berthoud sur 180 couverts. Les gens veulent du local, et ce genre de recette est à la fois originale et savoureuse.» On confirme.

Une trentaine de restaurateurs syndiqués assurent l’authenticité du Berthoud servi entre Évian et La Chapelle d’Abondance. «Il y a des contrôles, l’un de nous s’est fait tirer les oreilles parce qu’il a cuit son Berthoud à 177°, alors qu’il doit l’être entre 180° et 200°. C’est un peu exagéré mais c’est aussi le prix à payer.»

Si l’on veut mettre la main à la pâte Afficher plus Ingrédients obligatoires pour un Berthoud (si d’autres ingrédients sont ajoutés, ils doivent être servis en accompagnement):

180 g de fromage AOP Abondance au minimum (sans la croûte)

3 à 4 cl de Vin blanc de Savoie AOP

1 à 2 cl de Madère ou Porto AOP

Ail en gousses pour frotter les parois de la coupelle

Facultatif: 1 pincée de noix de muscade. Méthode d’obtention: Frotter la coupelle à Berthoud avec l’ail en gousses. Enlever la croûte du fromage AOP Abondance, le couper en fines lamelles ou le râper et le déposer dans la coupelle. Arroser de vin blanc de Savoie AOP et de Madère ou de Porto AOP. Ajouter éventuellement une pincée de noix de muscade. Poivrer généreusement. Faire cuire et gratiner au four (entre 180 et 200°) entre 8 à 15 minutes afin d’obtenir une croûte bien dorée. Remarque: la coupelle utilisée doit être en porcelaine, doit mesurer entre 12 et 15 cm de diamètre et entre 2,5 et 4,5 cm de hauteur, avec un fond d’une épaisseur minimale de 0,7 cm. Où en manger? Le relais de la Chevrette, à Bernex. Les Cornettes, à La Chapelle d’Abondance

