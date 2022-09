Patrimoine viticole – Le Best of Wine Tourism récompense deux Vaudois La Vigne et le Domaine Bovy ont été primés dans le cadre des Rencontres suisses de l’œnotourisme vendredi à Aigle Cécile Collet

La Vigne Swiss Wine Therapy propose des soins au coeur du vignoble. DR

Deux Vaudois ont brillé lors de la remise de la 5e édition du Best of Wine Tourism, anciennement Prix suisse de l’œnotourisme, qui se déroulait vendredi au château d’Aigle en marge des Rencontres suisses de l’œnotourisme. La Vigne Swiss Wine Therapy, de Travel Factory Sàrl, qui dispose ses baignoires cuivrées dans les vignes pour un spa à ciel ouvert, a été récompensée dans la catégorie Environnement et Développement. Un prix d’honneur a été décerné au Domaine Bovy, à Chexbres, pour ses activités et offres oenotouristiques pionnières.

Six autres lauréats ont été sélectionnés parmi les nombreux candidats: À la Découverte des Titans de Provins (VS), Vignes & Culture de l’Agence ACP (NE), Escape Game au cœur du vignoble genevois de La Cave de Genève, Tavolata im Naturpark Pfyn-Finges à Salgesch (VS), et de la Cave Ardévaz, de la Famille Boven à Saint-Pierre-de-Clages (VS). Le coup de cœur ainsi que le Prix Terre & Nature sont revenus à The First Wine Hotel in Ticino, de la Conca Bella Boutique Hotel à Vacallo (TI).

Le Domaine Bovy à Chexbres se pose en pionnier tant il propose des activités oenotouristiques depuis de nombreuses années. DR

Grâce à l’intégration de Lausanne dans le réseau des Great Wine Capitals (GWC) en 2018, les gagnants des Regional Best Of Wine Tourism suisses ont l’opportunité de participer automatiquement au concours international du Global Best Of Wine Tourism. Les résultats de ce concours seront proclamés lors du gala de la prochaine assemblée générale du réseau des GWC le 3 novembre prochain à Mendoza (Argentine). Lausanne accueillera la suivante, en octobre 2023.

Les Rencontres de ce millésime se déroulaient sous le thème de la gastronomie et de la fédération interrégionale. La commercialisation d’un produit exclusif interrégional a été annoncée. Ce produit sera mis en vente sur la plateforme de réservation www.swisswinetour.com au printemps 2023.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.