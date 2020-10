Flambée de cas de coronavirus – Le bien-être des résidents vire au casse-tête pour les EMS Faut-il isoler les personnes âgées pour mieux les protéger, ou assumer une part de risque en maintenant le lien social des visites? Un dilemme. Florent Quiquerez , Sébastien Jubin

Composés d’une population à risque, les EMS sont particulièrement vulnérables face au coronavirus. keystone-sda.ch

«Tous mes collègues sont épuisés, car la pression est trop forte, témoigne Lea Daum, auxiliaire de santé dans un EMS fribourgeois. Certains collègues sont en quarantaine, on fait des extras et le stress monte. La seule énergie qui nous reste? La passion pour notre métier et les résidents. Cela dit, les applaudissements le soir à la fenêtre, ça ne suffit plus.»

Elsa*, infirmière dans un établissement valaisan, le canton le plus touché du pays, constate elle aussi une angoisse qui monte: «Jusque-là, les cas positifs étaient plutôt lointains, en général. Maintenant, les collègues sont touchés. Cela augmente le côté anxiogène car le virus se rapproche. Heureusement qu’il reste la solidarité entre nous.»