Séisme au Moyen-Orient – Le «big one» va bientôt toucher Istanbul La Turquie sait qu’elle n’est pas prête pour affronter un séisme plus fort qui pourrait survenir dans les trente prochaines années. Frédéric Delepierre - «Le Soir»

«Sur la carte des probabilités, la Turquie est dans le rouge au même titre que le Japon ou la Californie», explique Michel Van Camp. KEYSTONE

Le bilan humain du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a touché la Turquie et la Syrie lundi matin pourrait atteindre les 10’000 victimes, selon des expertes et des experts. D’autant qu’une violente réplique de magnitude 7,5 et plusieurs dizaines de plus faible intensité ont déjà été ressenties. D’autres secousses pourraient encore survenir, selon Michel Van Camp, sismologue et chef de l’Observatoire royal de Belgique.