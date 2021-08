Quatre jours de découvertes – L’E-Bike, un sport presque comme les autres Le vélo à assistance électrique est à l’honneur de jeudi à dimanche à Verbier. Tests, tours et compétitions visent à démocratiser la discipline. Rebecca Garcia

Le e-bike Festival de Verbier montre à tous les sceptiques que le vélo électrique est un vrai sport. VANESSA CARDOSO

L’E-Bike, c’est le plaisir. C’est du moins ce que revendiquent ses pratiquants. Le Verbier e-bike Festival transforme la station du val de Bagnes en capitale du vélo électrique pendant quatre jours, de jeudi à dimanche.

Les organisateurs ont prévu des tests de vélo, des randonnées à thème mais aussi des compétitions. Malgré le scepticisme initial, beaucoup de personnes considèrent le vélo électrique comme un réel sport. «La compétition la plus dure à laquelle j’ai participé était en e-bike», plaide Kathi Kuypers, vététiste professionnelle. Elle raconte la pénibilité de la course, le changement de batteries et les larmes qui coulaient pendant un parcours aussi compliqué physiquement que techniquement. Elle use du mode eMTB de son vélo. «Je n’ai pas du tout à réfléchir à l’assistance que je m’octroie», lance-t-elle, avant d’ajouter qu’il fallait tout de même bien pédaler et prendre les bonnes trajectoires pour terminer la course.