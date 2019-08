Le bilan à mi-chemin de la fête est «optimal»

A mi-parcours, les organisateurs de la Fête des vignerons ont tiré vendredi un bilan aussi «optimal» que «réjouissant». L'édition 2019 est la plus fréquentée depuis 1797.

Concepteur et metteur en scène, Daniele Finzi Pasca s'est dit très content du spectacle, avec des acteurs-figurants toujours prêts à changer des détails, toujours disponibles. Le public répond très bien lui aussi.

De jour et de nuit

Les changements apportés à l'histoire traditionnelle sont visiblement acceptés par le public. Daniele Finzi Pasca a relevé également, selon son service de presse, à quel point les spectacles de jour et de nuit pouvaient provoquer des impressions fort différentes.

Côté billetterie, quelque 365'000 sésames avaient été vendus au 1er août sur les 400'000 disponibles jusqu'au 11 août, précise de son côté le communiqué de presse. Avec ce résultat, la fête 2019 est la plus fréquentée des douze dernières éditions.

Première réussie

Les journées cantonales, une première, connaissent «un beau succès», avec par exemple 60'000 personnes pour celle de Fribourg. La parade de feu de Liestal (BL) a réussi à attirer plus de 5000 admirateurs un dimanche à 22h.

Pour le reste, le bilan à mi-chemin est tout aussi «exceptionnel». La Ville en Fête a attiré en 15 jours plus de 600'000 visiteurs. La Journée de la Confédération a fait le plein avec 100'000 personnes, soit le jour le plus couru pour le moment.

Gros écho

Les organisateurs se félicitent également de la couverture média de l'évènement avec près de mille journalistes accrédités, dont 83% de Suisse. La transmission du spectacle sur la RTS a connu une audience «exceptionnelle» avec une moyenne de 143'000 téléspectateurs (38,9% de part de marché), alors qu'ils étaient 191'000 sur SRF et 57'000 sur RSI.

Côté logistique et sécurité, le bilan est là aussi sans nuages, selon les organisateurs. Le concept mobilité marche «parfaitement». Le nettoyage des espaces publics et le tri des déchets «fonctionnent de manière optimale».

Activité soutenue

Une cinquantaine de personnes ont été prises en charge chaque jour par les services sanitaires pour des cas bénins, avec, néanmoins, une trentaine de transferts vers les hôpitaux de la région.

La police et la sécurité privée font pour leur part état de 1200 interventions, en majeure partie à cause d'incivilités et d'infractions au règlement de police. Plaintes, bagarres et agressions sont aussi mentionnées par les organisateurs.

Satisfaction

Les restaurants sont également «satisfaits» par le déroulement de la fête. Les Terrasses de la Confrérie poursuivront leurs activités jusqu'en septembre avec les restaurateurs locaux qui veulent s'y associer. La Fête des vignerons se clôt le 11 août. (ats/nxp)