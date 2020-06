Chine – Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne s’aggrave Samedi, l’explosion d’un camion-citerne sur une autoroute de l’est de la Chine a causé l’effondrement d’immeubles et d’usines.

189 personnes restaient hospitalisées dimanche après cette explosion importante. AFP

Au moins 18 personnes ont été tuées et près de 200 blessées dans l’explosion d’un camion-citerne sur une autoroute de l’est de la Chine qui a causé l’effondrement d’immeubles et d’usines, ont annoncé dimanche les autorités.

Un total de 189 personnes restaient hospitalisées dimanche, au lendemain de ce drame qui s’est produit près de la ville de Wenling, dans la province de Zhejiang (est), selon les services de secours chinois. Le camion-citerne transportait du gaz liquide, selon les autorités locales.

Accidents de la route fréquents

Une vidéo diffusée par les médias d’État montre une boule de feu s’élevant dans l’air et des habitants qui crient. Sur l’une des vidéos, on voit de gros débris volant dans les airs avant d’atteindre des immeubles à proximité. Une autre montre les restes du camion-citerne et plusieurs poids-lourds encastrés dans un immeuble réduit à l’état de ruines. De nombreuses routes ont été fermées, selon la police.

Les accidents de la route sont fréquents en Chine. Selon les derniers chiffres disponibles communiqués par les autorités, 58’000 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation en 2015. Les violations du code de la route sont responsables de près de 90% des accidents mortels ou ayant fait des blessés.

( AFP/NXP )