Réorganisation de La Poste – Le bilan écologique du nouveau centre de tri de Vuitebœuf serait favorable Le Conseil communal de Sainte-Croix et le député UDC Yvan Pahud s’étaient émus des conséquences du transfert d’une activité jusqu’alors assurée sur le balcon du Jura. Frédéric Ravussin

Le centre de tri de La Poste est installé dans un bâtiment neuf de la zone industrielle Les Charrières. F. RAVUSSIN

Trente-six véhicules légers émettent-ils moins de CO₂ que le passage d’un poids lourd? C’est la question qu’a adressée le député UDC Yvan Pahud au Conseil d’État. Le Sainte-Crix – il est municipal dans sa commune – a réagi ainsi à une réorganisation mise en place par La Poste à la fin de l’été, qui a délocalisé l’activité de tri à Vuitebœuf, onze kilomètres plus bas.

Dans les faits, cette modification implique que les neuf collaborateurs sainte-crix du géant jaune doivent désormais descendre avec leur propre véhicule sur leur nouveau lieu de travail pour y trier le courrier, puis remonter à Sainte-Croix avec un véhicule de fonction afin d’assurer la distribution, redescendre au centre de tri pour terminer leur service, avant d’emprunter une quatrième fois la route de la Côte pour regagner leur domicile. Soit quatre trajets quotidiens fois neuf collaborateurs, donc trente-six passages. En échange de quoi, La Poste n’a plus à acheminer par un transport poids lourd à Sainte-Croix le courrier destiné au balcon du Jura.

Mesures écologiques?

Dans sa communication, le géant jaune met en avant la limitation de production de CO₂ et le développement durable comme faisant partie de ses objectifs, affirmant encore que cette rationalisation permet d’économiser une course journalière avec un transport poids lourd. Surpris, Yvan Pahud a interpellé le gouvernement pour savoir s’il était au courant et comment il se positionnait sur le volet écologique de cette décision.

«En chiffres, neuf collaborateurs feront un trajet plus long alors que 20 collaborateurs auront un trajet plus court.» Nuria Gorrite, dans la réponse du Conseil d’État

La réponse est tombée cette semaine, signée par Nuria Gorrite. La conseillère d’État précise que si les autorités cantonales sont informées dans les grandes lignes de la stratégie de La Poste, elles n’étaient «pas précisément au courant de cette rationalisation». Tout en rappelant que cette dernière relève d’un choix d’entreprise pour lequel le Conseil d’État n’a pas la possibilité d’intervenir.

Sur le volet purement écologique de l’affaire, l’édile donne raison à La Poste, et souligne d’emblée que le parc véhicules du nouveau site est entièrement électrifié. Une assertion qu’Yvan Pahud remet en cause, sur Facebook. Quoi qu’il en soit, si la ministre reconnaît que les temps de parcours seront plus longs pour les tournées desservant Sainte-Croix et ses environs, elle ajoute que la réorganisation qui a pris effet le 7 septembre concerne de nombreux villages dont les tournées partaient du centre-ville d’Yverdon. «En chiffres, neuf collaborateurs feront un trajet plus long alors que 20 collaborateurs auront un trajet plus court. […] Le bilan écologique paraît donc plus favorable», conclut la présidente du Conseil d’État dans sa réponse.