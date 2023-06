Conséquence du réchauffement sur l’économie mondiale – Le bilan financier d’El Niño sera astronomique Une étude américaine estime que le phénomène climatique coûtera 3000 milliards de dollars d’ici à 2029. Elle se base sur l’examen approfondi de deux épisodes précédents. Ivan Radja

El Niño est la phase chaude qui alterne avec La Niña. Il affecte l’océan Pacifique à hauteur de l’équateur entre l’Amérique du Sud d’une part, et l’Afrique australe et l’Australie d’autre part. L’épisode qui vient de débuter durera jusqu’en 2024. GETTY IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRA

El Niño a donc bel et bien commencé, selon les observations de la NASA et de l’Organisation météorologique mondiale rendues publiques fin mai. Ce phénomène climatique, qui réchauffe les eaux superficielles de l’océan Pacifique au niveau de l’équateur, entre l’Australie et l’Amérique du Sud, intervient de façon irrégulière, mais cyclique. Le dernier en date remonte à 2015-2016.