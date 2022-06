Actifs numériques – Le bitcoin aux abois, les cryptos en chute libre Sur les sept derniers jours, la cryptomonnaie de référence a perdu environ un quart de sa valeur. Certaines plateformes ont pris la décision de suspendre les retraits de leurs clients. ATS / ADV

Le bitcoin poursuivait sa chute mercredi matin, et avec lui la plupart des monnaies virtuelles. La reine des cryptodevises a frôlé dans la matinée la marque symbolique des 20’000 dollars. Outre les inquiétudes liées aux taux d’intérêt, à la récession et à l’inflation, le marché crypto dans son ensemble est aux prises avec des mauvaises nouvelles qui s'amoncellent.

Abo Après le Krach de Terra Cryptomonnaies: crise de confiance autour de la finance décentralisée Dans la nuit de lundi à mardi, un bitcoin valait encore un peu plus de 20’800 dollars sur la plateforme de négoce Bitstamp. Sur les sept derniers jours, la cryptomonnaie de référence a perdu environ un quart de sa valeur, et plus des deux tiers par rapport à son plus haut historique de novembre dernier, lorsqu'elle tutoyait les 69'000 dollars.

Chute vertigineuse

L’ether, son principal rival, ne se portait guère mieux, affichant à 1034 dollars son plus bas depuis début 2021, après avoir caracolé à 4800 dollars l’automne dernier. Selon les données du portail spécialisé Coinmarketcap, la capitalisation boursière des quelque 19'800 monnaies virtuelles en circulation a fondu à 960 milliards de dollars, contre près de 3000 milliards il y a seulement six mois.

La chute vertigineuse des marchés crypto est avant tout la résultante des préoccupations inflationnistes et monétaires, qui plombent également les marchés financiers traditionnels. En raison de la forte dévaluation des devises, de nombreuses banques centrales resserrent leur politique, à l’image de la Réserve fédérale américaine, qui devrait relever mercredi son taux directeur de 50 points de base (pb) supplémentaires.

Certains experts prédisent même une hausse encore plus marquée de 75 pb. Les placements jugés risqués tels que les cryptodevises pourraient être particulièrement pénalisés, dans la mesure où ils ne génèrent pas de revenus courants.

Avis de tempête

A cela s’ajoutent des déconvenues spécifiques au segment, comme l’effondrement du stablecoin terra et plus récemment la décision de la plateforme Celsius de suspendre les retraits de ses clients. L’analyste Jeffrey Halley, d’Oanda, ne cache pas sa perplexité face à des rendements 17-20% revendiqués pour des activités de prêt.

«Si quelque chose est trop beau pour être vrai, c’est toujours le cas», tranche l’expert dans une note, rappelant que chaque génération apporte sur le marché son lot de jeunes esprits brillants assurant que «cette fois, c’est différent». Selon lui, le prochain seuil psychologique du bitcoin se situe à 20'000 dollars. «Il sera intéressant de voir, si ce plancher une fois crevé déclenchera une nouvelle vague venderesse», conclut M. Halley.

«Les cryptomonnaies se trouvent actuellement dans une situation vulnérable pour deux raisons», estime sa consoeur Ipek Ozkardeskaya. Premièrement, elles se comportent comme des actifs à risque, et «le fait qu’elles aient des fondamentaux différents n’est pas reflété dans les prix du marché». Deuxièmement, les signaux d’alarme s’accumulent, entre l’effondrement du terra, les avertissements de Coinbase sur les «créanciers non garantis» et la décision de Celsius de suspendre l’activité sur les comptes: autant de «signes que le secteur n’est peut-être pas prêt pour la tempête».

