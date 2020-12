Derrière la décision d’interdire de tourner à gauche au sud du pont Chauderon se cache une question: à qui appartient le bitume? Une étude danoise sur l’espace public de la ville publiée ce printemps le dit, Lausanne dédie une part comparativement très grande de son territoire à la voiture. En marche ou à l’arrêt.

Depuis, des places de parking ou des morceaux de route sont devenus terrasses ou encore pistes cyclables. Certains adorent, d’autres détestent. Sur la route des commerces, il y a aussi désaccord. Tout comme entre ceux qui veulent diminuer le bruit en ville grâce à un abaissement de la vitesse et ceux qui veulent rouler à leur rythme habituel.

Lire aussi: Tout sur la réorganisation du trafic lausannois pour le tram et les super-bus

Au cœur de ces visions opposées, l’incapacité de certains à comprendre que la voiture ne constitue plus l’option unique de mobilité contemporaine. Près de la moitié des ménages lausannois n’a pas de voiture. Marcher, pédaler ou prendre les transports publics ne sont pas (que) des loisirs, mais des moyens de déplacement freinant le réchauffement climatique ou préservant le sommeil d’une ville qui se densifie. Et dont les rues n’appartiennent pas plus aux quatre-roues qu’aux autres. Il va falloir céder du terrain. Sur le Grand-Pont, 72% des véhicules n’ont pas pour destination le centre-ville.

Derrière un tourner à gauche, c’est toute une campagne pour les Communales qu’on voit poindre.