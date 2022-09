Il est loin, le temps où nous applaudissions les soignants. Deux ans après le début de la pandémie, plus personne ne se penche aux fenêtres, le soir, afin de remercier celles et ceux qui n’ont pas compté les heures pour s’occuper des malades – notamment les infirmières, qui ont été en première ligne. Celles-ci pensaient que le Covid serait l’occasion de revaloriser une profession en crise depuis des années.

Elles ont vite déchanté. En même temps que la population louait leur dévouement, leurs conditions de travail se durcissaient. Dans les maternités, centres médico-sociaux ou blocs opératoires, les absentes ne sont pas toujours remplacées. Celles qui sont au turbin enchaînent les heures supplémentaires, devant se débrouiller pour faire garder leurs enfants les nuits et le week-end. Et le salaire, lui, reste au tapis.

Après quelques années de ce régime, elles sont nombreuses à tirer la prise. Pas de gaieté de cœur, car la plupart aiment leur métier. Comment faire pour les retenir? L’initiative populaire acceptée il y a un an évoquait plusieurs solutions. Du côté de la formation, d’abord, une enveloppe sera bientôt débloquée afin d’attirer davantage de talents et d’améliorer les possibilités de formation continue. Une bonne nouvelle.

Mais sur le deuxième volet de cette nouvelle loi, qui concerne l’amélioration des conditions de travail, les progrès se font attendre. Des augmentations salariales seraient un premier pas. Mais les infirmières le disent toutes: ce n’est pas une solution miracle. Il faudrait surtout améliorer le cadre de travail: annoncer les plannings du personnel plus à l’avance, proposer des crèches qui soulagent les parents aux horaires décalés, éviter qu’une infirmière doive porter seule un patient, etc.

Bien sûr, ces mesures ont un coût. Mais il s’agit en fait plutôt d’un prix: le prix à payer pour conserver notre système de santé. On ne peut pas d’un côté verser des millions aux Hautes Écoles de santé pour rendre leurs diplômes plus attractifs, et de l’autre réduire sans cesse les budgets dans les hôpitaux, en rognant sur le matériel et en faisant courir les infirmières toujours plus vite. Rien ne sert plus d’applaudir: il faut agir.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.