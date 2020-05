Le casse-tête de la modération revient à résoudre l’épineuse équation entre liberté d’expression et le modèle économique des plateformes, non soluble dans la responsabilité éditoriale

Modérer des contenus pour le compte de Facebook ou YouTube se résume en une action binaire: «OK» ou «not OK». D’aspect simple, la tâche s’apparente pourtant au pire des casse-têtes. Exemple, relevé par un des employés œuvrant pour un des sous-traitants de ces plateformes: le propos «Les personnes autistes devraient être stérilisées» a pu passer comme une lettre à la poste. Facebook ne considère en effet pas que l’autisme soit une «caractéristique protégée», comme la couleur de peau ou le genre. En revanche, s’il avait été écrit «les hommes devraient être stérilisés», le contenu aurait été banni.

Dans cet épais brouillard réglementaire, on demande pourtant aux modérateurs de faire preuve d’une précision chirurgicale. Le taux de réussite imposé a été fixé à 98%. Soit quatre erreurs autorisées par mois, sous peine d’être viré. Le hic, c’est que les décisions d’une poignée de modérateurs influencent les comportements de milliards d’utilisateurs dans le monde.

Le casse-tête de la modération revient à résoudre l’épineuse équation entre, d’une part, les libertés d’expression, de pensée et de parole, et, d’autre part, le modèle économique des plateformes, non soluble dans la responsabilité éditoriale. Tout leur business repose sur cette idée d’espaces «ouverts», «neutres», «impartiaux», «non interventionnistes». D’où ce labeur énergivore, invisible et sans fin de nettoyage dans les entrailles des plateformes. Pour éviter que ces contenus n’écornent ce verni «d’universalité». Un leurre, selon le chercheur Tarleton Gillespie, auteur de «Custodians of the Internet» («Les gardiens de l’internet», 2018, Yale University Press). Pourquoi? «Parce que les normes ne sont pas toujours faciles à définir et parce qu’un échec peut engendrer suffisamment d’indignation pour occulter les millions de petites victoires réalisées chaque seconde.»

La modération «ne vise pas seulement à déterminer ce qui est inacceptable, mais à équilibrer l’infraction à son importance, à réconcilier des systèmes de valeurs concurrents, à créer une médiation difficile parce qu’elle interroge l’intention, à délimiter des frontières du goût ou du discours… et le tout depuis des inégalités structurelles de genre, de sexe, de race, de classe, de pouvoir, à étendre des obligations aux frontières nationales, culturelles, linguistiques… Et à faire tout cela autour des questions les plus brûlantes du jour…» Les règles, même bien intentionnées, ne sont jamais claires: à partir de quand une image du corps humain passe-t-elle de l’éducatif à de l’artistique ou du pornographique?

Pour les plateformes, la modération est devenue industrielle. Elle s’appuie notamment sur des outils de détection automatique. Mais si ces «robots» promettent d’éviter les biais humains sous des règles précises, elles introduisent par nature leurs propres biais. «Il n’y a pas de choix qui ne soit pas politique pour quelqu’un.»

«Toute modération, surtout lorsque le processus est opaque, reste sujette à interprétation et à critique.» Or, même l’intelligence artificielle, appelée à remplacer l’évaluation humaine, ne peut être développée que sur la base d’une évaluation humaine antérieure. Pour Gillespie, on vit «une course sans fin, où, à mesure que les outils progresseront, progresseront aussi les demandes de modération qui nécessiteront donc toujours une surveillance et un jugement humains».

L’opacité des règles guidant le travail des éboueurs du web et des algorithmes serait, selon Gillespie, sciemment entretenue. «Ne nous leurrons pas: les égouts du web sont évalués pour leur valeur potentielle en tant que marchandise. Le choix se fait selon une balance qui évalue son potentiel de viralité d’un côté et sa dangerosité de l’autre.»