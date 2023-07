Construction – Le bois a le vent en poupe Les constructions d’immeubles en bois sont toujours plus fréquentes. Le matériau cumule des avantages. Passage en revue avec un spécialiste. Laurent Buschini

Les deux immeubles principalement en bois doivent être construits en quarante-cinq jours au nord de Lausanne. DR

Les constructions d’importance en bois sont toujours plus nombreuses. Et elles gagnent en hauteur. La tour en bois la plus haute du monde culmine actuellement à 85m de hauteur. La Mjøstårnet, c’est son nom, compte 18 étages et se trouve en Norvège. La tour Rocket&Tigerli, qui doit être achevée en 2025 à Winterthour (ZH), devrait battre ce record et atteindre la hauteur symbolique de 100m. En Suède, la Municipalité de Stockholm vient d’annoncer le lancement de la cité en bois la plus vaste du monde (lire en page 20).