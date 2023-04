Approvisionnement en Suisse – Le bois est un joker pour la transition énergétique Une étude révèle qu’en recourant au bois, la Suisse pourrait produire jusqu’à un tiers d’énergie supplémentaire.

Actuellement, l’énergie du bois représente environ 5% de la consommation finale totale d’énergie en Suisse. KEYSTONE

Dans le contexte du tournant énergétique, l’utilisation actuelle du bois n’est pas assez efficace, selon un rapport. Il permettrait de produire jusqu’à un tiers d’énergie supplémentaire, non seulement sous forme de chaleur, mais aussi d’électricité et de carburants.

Des scientifiques de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), de l’Institut Paul Scherrer (PSI) et d’autres institutions ont calculé le potentiel énergétique du bois en Suisse.

Leur «livre blanc» publié mercredi synthétise les résultats du programme de recherche énergétique pluriannuel «Biomass for Swiss Energy Future» (SCCER Biosweet) de la Confédération, auquel ont participé quinze groupes de recherche et des dizaines de partenaires de terrain.

Actuellement, l’énergie du bois représente environ 5% de la consommation finale totale d’énergie en Suisse, soit environ 40 pétajoules (PJ) par an, un peu plus que ce que consomme la ville de Zurich en un an. Les spécialistes de la bioénergie du WSL ont calculé que cette part pourrait augmenter d’un tiers au maximum (14 PJ), de manière économiquement et écologiquement durable.

Le bois-énergie peut provenir directement de la forêt et des espaces ouverts, mais il peut aussi s’agir de déchets de menuiseries et de scieries ou de bois usagé. La plus grande partie du potentiel inexploité (5 à 10 PJ) se trouve encore dans le bois de forêt, selon un communiqué du WSL.

