Portrait de Denis Balibouse – Le bon oeil pour ses histoires de première main Le photographe lausannois a été récompensé par le Swiss Press Award pour avoir cadré les chefs d’États Joe Biden et Vladimir Poutine en juin 2021. Cécile Lecoultre

Denis Balibouse, photographe récompensé par le Swiss Press Award de la photo en 2022, grâce à son image de la rencontre à Genève des chefs d’États russe (Vladimir Poutine) et étasunien (Joe Biden), photo sur laquelle apparaît le bras d’un agent de sécurité. Florian Cella/VQH

Pas aussi célèbre que le portrait fumant de Che Guevara par René Burri, la photo de Joe Biden et Vladimir Poutine réalisée par Denis Balibouse en juin 2021 frappe. Une main la barre, celle d’un agent de sécurité qui veut masquer la scène et en densifie au contraire le caractère cérémoniel, la charge d’interdit physique et symbolique. D’une violence contenue qui aujourd’hui, dans le contexte géopolitique mondial, prend un relief inattendu… L’auteur sourit. «Je cherche toujours à raconter des histoires, mais je suis nul en syntaxe et orthographe.»