Un safari inoubliable – Le bonjour des éléphants Entendre rugir le lion depuis sa tente, se balader dans la brousse, tomber sur des buffles… L’immersion dans une nature habitée par les animaux sauvages reste une des plus belles expériences de vie qui soient. Kurt Tschan

L’éléphant est l’un des Big Five, avec le lion, le léopard, le rhinocéros et le buffle, qu’ont peut voir en Afrique du Sud. SUSE HEINZ

Installé sur le canapé beige, le criquet ne semble guère dérangé par les humains assis… Dans la tente qui sert à la fois de cuisine, salle à manger et salon, Nokubonga, 34 ans, s’affaire avec ses casseroles: il prépare un ragoût d’agneau, des pommes de terre en purée et des légumes. L’ambiance est détendue. Stevie, 32 ans, d’origine australienne, a amené son fils Lachten. L’enfant de 4 ans vient de se réveiller et, à nouveau, doit faire face à des visages inconnus. En règle générale, les clients du Gondwana Eco Tent Camp changent tous les trois jours. Lachten, Stevie, Brendan (le père de Lachten), le cuisinier du camp Nokubonga et la gouvernante Abongile sont les seuls résidents permanents du campement perdu dans l’immensité (12’000 ha) de cette réserve privée d’animaux sauvages proche de Mossel Bay, à 400 kilomètres à l’est du Cap.