Multimedia – Le boom des caméras thermiques pour lutter contre le Covid-19 Dans le monde «d’après», il faudra s’attendre à voir sa température mesurée un peu partout: à l’entrée des restaurants, des écoles, des magasins, des hôtels. C’est déjà le cas dans certains endroits en Suisse. Christophe Pinol

À Fiumicino, en Italie, les caméras sont intégrées à des casques, dont sont équipés les agents de sécurité. Remo Casilli/ Reuters

Depuis les annonces de déconfinement, la planète entière n’a plus qu’un seul mot d’ordre: la mise en place de mesures drastiques d’hygiène et de sécurité pour éviter une deuxième vague de contamination au coronavirus. La solution les plus en vogue du moment? Des caméras thermiques pour détecter la fièvre – symptôme prépondérant du Covid-19 – chez de potentiels malades.