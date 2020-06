Commerces de proximité – Le boom des épiceries villageoises survivra-t-il au déconfinement? Coincés à leur domicile, beaucoup de Vaudois ont utilisé les commerces de leurs villages. Mais les vieilles habitudes reviennent vite. Sylvain Muller

Que ce soit dans l’épicerie Chez Olivia à St-Cierges comme ailleurs dans le canton, la même question: quelle proportion de nouveaux clients réguliers le coronavirus aura-t-il amené au final? Jean-Paul Guinnard

Si le confinement a durement impacté le monde de l’économie, il a aussi fait le bonheur d’un tout petit secteur, celui des épiceries villageoises. «Piégés» à leur domicile, de nombreux habitants se sont soudain souvenus qu’il existait un commerce au coin de leur rue. Tous les épiciers que nous avons contactés ont vécu le phénomène, avec plus ou moins d’ampleur. Mais, à l’heure du retour progressif à la normale, tous se posent la question suivante: quelle proportion de nouveaux clients réguliers le coronavirus aura-t-il amené au final?

«Il y a beaucoup de nouveaux clients que l’on ne reverra jamais!» Pascal Clément, boulanger à Daillens

Grand défenseur de ces petits commerces de proximité, le boulanger de Daillens, Pascal Clément, ne se fait pas trop d’illusions: «Il y a beaucoup de nouveaux clients qu’on ne reverra jamais!» Dans les neuf points de vente qu’il exploite entre Gros-de-Vaud et pied du Jura, le confinement a pourtant dopé les ventes: «Il y a eu des clients en plus, mais surtout le panier moyen a quasiment doublé. On a aussi vendu beaucoup plus d’articles volumineux, comme le papier-toilette ou les barils de lessive. Sans doute parce que les gens ont pris peur en voyant les files devant les supermarchés.» Enfin, le boulanger considère que le Covid-19 a donné un «vrai coup de boost» dans les commerces repris ou ouvert récemment, comme à La Chaux-sur-Cossonay.

À Suchy, dans le Nord vaudois, Christian et Madeleine Stadler reconnaissent avoir «très, très bien travaillé ces dernières semaines». «Ça a commencé par une ruée sur les pâtes et les raviolis, puis on a vu beaucoup de nouvelles têtes revenir régulièrement après avoir découvert que nous avions aussi des produits du terroir. Si 10% des nouveaux pouvaient devenir des habitués, ce serait déjà bien. Parce que ces dernières années la tendance était plutôt à la baisse.»

Pertes pas compensées

Propriétaire de l’épicerie Chez Olivia à Saint-Cierges, dans le Gros-de-Vaud, Olivia Gerbex se félicite de s’être mise au vrac cet hiver, juste avant le confinement. «Nous avons une clientèle de base fidèle, mais on a quand même bien vu la différence. Cela a d’ailleurs parfois posé quelques problèmes, car nous avons dû adapter certaines quantités, notamment de produits frais, mais nous n’avons pas toujours réussi ensuite à tout écouler.» Globalement, en tenant compte aussi de l’augmentation des livraisons à domicile, l’épicière se dit plutôt satisfaite. «Mais ça n’a pas compensé la perte des manifestations pour lesquelles nous mettons à disposition une remorque frigo pour les boissons.»

Parmi ces exemples où la crue et la décrue de la fréquentation ont suivi celles des contaminations, un point de vente semble toutefois se démarquer: La Petite Épicerie de Bavois, un commerce en self-service installé dans un conteneur sur un parking et accessible via une application sur smartphone. Ouverte en novembre 2018 et connaissant une fréquentation en hausse régulière, elle a vu ses chiffres plus que doubler pendant le confinement. «Et ils n’ont que peu baissé ensuite, depuis le début de la reprise, se réjouit Stéphanie Favre. Pour nous, il y aura clairement un avant et un après.» La cofondatrice explique aussi que le concept d’ouverture vingt-quatre heures sur vingt-quatre a été très prisé: «On a vu que de plus en plus de gens venaient tard le soir ou tôt le matin, sans doute pour éviter d’attendre ou de croiser d’autres clients.»