Chirurgie esthétique – Le boom des implants capillaires en Turquie n’est pas sans risques Séduits par des prix très bas, de plus en plus d’hommes vont à Istanbul pour refaire leur chevelure. Attention toutefois aux arnaques qui peuvent faire des déçus. Julien Culet

Le spécialiste implante des cheveux pris sur l’arrière du crâne du patient, dans une zone qui n’est pas touchée par la calvitie (ici une intervention en Turquie). GETTY IMAGES

Istanbul, ville à cheval sur deux continents, sa mosquée bleue, les senteurs de son grand bazar et­… ses cliniques d’implants capillaires. Le tourisme de l’esthétique vers la ville turque séduit de plus en plus de Suisses qui souhaitent retrouver leur chevelure d’antan. La ville s’est spécialisée dans le domaine et les cliniques ont poussé comme des champignons. Ce business en plein essor a malheureusement aussi attiré des charlatans avides d’argent et les interventions à prix dérisoire ne sont pas toujours bien réalisées.