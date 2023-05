Aviation civile – Le boom des jets privés profite aussi à une société lausannoise Basée au cœur de la capitale vaudoise, Simply Jet continue de s’étendre depuis sa naissance en 2018. Alain Detraz

Yann-Guillaume Jaccard, CEO et cofondateur de Simply Jet. Marie-Lou Dumauthioz

L’aviation privée est en plein boom, encore plus en Suisse qu’ailleurs. Et si l’on parle souvent des jets des familles et personnalités fortunées, une bonne part de l’aviation de luxe est constituée de vols réalisés à bord d’appareils certes privés, mais qui sont mis en location lorsque leur propriétaire ne les utilise pas. Ces heures de vol sont vendues par le biais d’une plateforme internationale. Une société lausannoise, née en 2018 seulement, a conquis une part de ce marché. Après Londres et Paris, Simply Jet s’étend en ouvrant un nouveau bureau à Zurich.