Propagande du Kremlin – Le boom des mariages démasque les mensonges de Poutine Au moins un demi-million de soldats russes auraient été recrutés dans le cadre de la mobilisation partielle. C’est bien plus que pensé. Dominik Balmer Patrick Vögeli

Après le début de la mobilisation partielle, le 21 septembre 2022, le nombre de mariages a explosé à travers le pays. Sur cette photo: un jeune couple au bureau d’état civil de la ville russe de Tchita. Evgeny Yepanchintsev (imago, SNA)

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la bataille de Bakhmout se démarque par sa violence et l’intensité des affrontements. On estime que les troupes russes perdent tous les jours environ 500 soldats, soit parce qu’ils sont tués, soit parce qu’ils sont blessés et ne peuvent plus continuer à se battre. Il n’est donc pas étonnant que les généraux de Vladimir Poutine soient constamment à la recherche de nouvelles recrues à envoyer au front, et bien souvent vers une mort certaine.