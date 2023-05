Transition énergétique – Le boom du photovoltaïque met à l’épreuve les réseaux électriques Jamais la pose de panneaux solaires n’a été aussi forte. Un défi pour les distributeurs, contraints d’adapter les réseaux. Le nombre d’emplois dans la branche devra être doublé. Ivan Radja

Environ 38’000 installations solaires ont été posées en 2022. Il faudra en construire 80’000 par an pour atteindre l’objectif de la Stratégie énergétique 2050. CORBIS

Les installations solaires connaissent une croissance exponentielle. La tendance à la hausse était déjà observée depuis 2019, à l’exception des pauses forcées dues à la pandémie, mais le vrai coup de fouet a été ressenti dès septembre 2021. À cette époque, les alertes du Conseil fédéral au sujet de possibles pénuries d’électricité ont incité de plus en plus de particuliers et d’entreprises à sauter le pas. «Romande Energie a constaté une hausse de 70% de raccordements au réseau entre 2021 et 2022», confirme la porte-parole Michèle Cassani. Les risques réitérés de pénurie à l’approche de l’hiver 2022-2023 ont accentué le mouvement.