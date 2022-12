Un musicien exceptionnel – Le «Bordeaux» d’un grand Keith Jarrett Si le fameux pianiste ne joue plus, l’année 2016 reste une excellente cuvée. La preuve avec cet enregistrement en public aux variations faramineuses. Boris Senff

Keith Jarrett, encore au sommet avec un «Bordeaux» enregistré dans la ville du même nom le 6 juillet 2016. Daniela Yohannes/ECM Records

Keith Jarrett ne jouera plus en public. Ce coup du sort est connu, même si on préférerait ne pas le savoir… Après deux attaques en 2018 à l’âge de 73 ans, le fameux pianiste a donné une interview au «New York Times» en octobre de l’an dernier au cours de laquelle il n’a rien caché des handicaps que lui ont laissé ces atteintes à sa santé. «Je ne peux plus jouer qu’avec ma main droite et cela ne me convainc pas. Je ne sais pas de quoi mon futur sera fait, mais je ne me sens pas comme un pianiste en ce moment.»