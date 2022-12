Canular radiophonique – Le boss de l’Escalade piégé deux jours avant la Course Jerry Maspoli a reçu un «appel relou» diffusé jeudi sur One FM. Un faux Alémanique demandait de dévier la Course, en raison d’un déménagement. Hilarant! Pierre-Alain Schlosser

Jerry Maspoli, ici au parc des Bastions, a gardé son calme, malgré un interlocuteur tenace dans ses propos délirants. LAURENT GUIRAUD-A

Comment faire monter les tours à un directeur de course? La recette est simple. Vous l’appelez en vous faisant passer pour un employé d’une entreprise de déménagement alémanique. Puis, vous lui demandez de modifier le parcours de son événement parce que vous allez déménager des clients dans le quartier. C’est ce qu’a imaginé Vincent, animateur sur One FM, jeudi matin sur l’antenne de la radio privée. Le piégeur en série de l’«Appel relou» s’est payé Jerry Maspoli, directeur de la Course de l’Escalade. Et ce, alors que l’événement a lieu ce week-end dans la Cité de Calvin.

Autant dire que Jerry Maspoli a su garder un calme olympien. S’il a semblé parfois halluciné, jamais il ne s’est démonté. «Des appels relous, on en reçoit tous les jours, a-t-il déclaré après la diffusion de la séquence.

«Vous arrête le course juste le temps nous charger le camion. Ça, c’est pas un problème! Pas toute la ville ferme pour une petite course.» Un faux déménageur alémanique interpellant Jerry Maspoli

L’animateur n’y est pas allé de main morte. «Vous pas comprendre (ndlr: avec son faux accent alémanique) que nous venir avec une camion.» Puis, faisant la leçon au directeur de course: «Tu peux tourner par la rue du Cloître». Et d’insister: «Vous arrête le course juste le temps nous charger le camion. Ça, c’est pas un problème! Pas toute la ville ferme pour une petite course.»

Un brin vexé, Jerry Maspoli a alors rappelé à son interlocuteur que «ce n’est pas une petite course, c’est le plus grand événement en Suisse».

À la fin du sketch radiophonique, Vincent finit par se dévoiler:

- Il y a bien des camions?

- Mais non, quels camions? rétorque Jerry Maspoli.

- Il y a le camion de One FM.

Aussitôt, le directeur de l’Escalade comprend qu’il est tombé à pieds joints dans le piège. Et semble s’en vouloir, car il connaît bien l’animateur. «Ouais, c’est toi, tu fais ch…» a-t-il réagi en se marrant. «J’étais sûr que tu allais m’appeler, en plus. Tu fais ch…, vraiment. Espèce d’enfoiré!»

L’extrait diffusé dure environ 1’ 40” sur les neuf minutes durant lesquelles Jerry Maspoli échange avec son interlocuteur déjanté. «Le Suisse allemand qui ne connaît pas Genève et qui imagine pouvoir faire quelque chose ce week-end-là, ça pourrait arriver. Et j’ai plongé dedans», a commenté l’organisateur avec une touche d’autodérision.

Un conseil si vous habitez sur le parcours de l’Escalade et que vous souhaitez déménager: attendez lundi avant de le faire.

