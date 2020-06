L’esprit des parcs – Le Bourg-de-Rive, une belle pente vers le lac Le plus ancien jardin public de la ville de Nyon, dominé par les colonnes romaines, balance entre classicisme et biodiversité. Madeleine Schurch

Classique, le parc du Bourg-de-Rive se distingue par sa forte pente et sa fabuleuse situation au bord du lac. Patrick Martin

Au premier regard, c’est un parc de verdure à l’ancienne, avec ses massifs de fleurs, ses plates-bandes, ses rocailles et ses arbres exotiques. Les ornements du Bourg-de-Rive habillent majestueusement la grande rampe qui descend, à l’ouest de Nyon, entre les murailles de la vieille ville et le port. De facture classique, le parc a été inauguré en 1956, deux ans avant les célébrations du bimillénaire de l’ancienne cité antique, qui ont permis d’ériger, sur l’esplanade des Marronniers, les deux colonnes romaines dominant le lac et le Mont-Blanc.