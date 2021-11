Festival de musique à Vevey – Le Bout du Monde a 10 ans Le café-concert souffle ses bougies avec un rendez-vous de trois jours de musique à son image: métissé et sans prise de tête. Francois Barras

Farafina LDD

Dix années, ça se fête. Et d’autant plus facilement quand sa mission régulière est d’abreuver en notes son bout de trottoir, là-bas au bout de Vevey Est. Dès ce jeudi soir, le bar du Bout du Monde organise donc «son» festival, une nouba débonnaire qui s’articule en trois soirs et autant de thèmes et de styles.

Ce jeudi soir, exceptionnellement, une soirée au chapeau, en hommage à Mathias de Bremond, figure emblématique du Bout du Monde qui s’en est allée cette année. À l’occasion de «sa plus grande tournée générale», on attend sur scène Nadja Zela et son rock intime, boosté par la première partie des régionaux de l’étape, Service Fun.

Vendredi pop, avec les arpèges soyeux de Leoni Leoni (CH) en contrepoint du groove d’Ethyos 440. Les Français de Perilymph jouent dans des ambiances lounge mettant en vedette des bandes originales psychédéliques des années 70. Le Finlandais Jaakko Eino Kalevi (FIN) aura pour mission de maintenir le groove avant que la bien nommée Mathilde Machin s’occupe de l’aftershow. «L’occasion de danser n’importe comment sur les sons les plus étranges», promet le descriptif. On se réjouit.

Cap au sud samedi avec Fronda, né dans la botte italienne, avant les tempos balkaniques de Radix. On glisse vers l’Afrique, avec les Burkinabés de Farafina et l’ethiogroove d’Azmari.

