Le saucisson valdo-fribourgeois Boutefas a officiellement reçu son certificat d’appellation d’origine protégée (AOP). Il est le deuxième produit carné en Suisse à obtenir ce label après le Jambon de la Borne, star de la Bénichon fribourgeoise.

Décernée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’appellation a été remise lors de la 7e Nuit du Boutefas, qui s’est tenue vendredi soir à Montheron (VD), a communiqué samedi Terroir Fribourg. Le Boutefas avait été enregistré en tant qu’AOP le 16 décembre dernier.

Il s’agit d’un produit de charcuterie cru, préparé exclusivement à base de viande de porc et convenant à la consommation à l’état cuit. «Ancrées dans les traditions séculaires et toujours vivantes, la recette et l’élaboration traditionnelle du Boutefas se sont transmises au fil des siècles. Les plus anciennes attestations remontent à 1634», explique Terroir Fribourg.