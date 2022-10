Bien sûr qu’il n’aurait probablement pas fallu organiser la Coupe du monde de football au Qatar. Comme il n’aurait pas fallu l’organiser en Russie en 2018. Comme il n’aurait pas fallu donner les Jeux olympiques à Pékin (2008, 2022) et Sotchi (2014) ou l’Eurovision à Bakou (2012). C’est au moment du choix des destinations pour accueillir des événements planétaires qu’on doit écarter ceux qui ne respectent pas les droits humains ou le développement durable.

La faute est donc originelle. Elle date du 2 décembre 2010, quand Michel Platini et Sepp Blatter, alors meilleurs amis du monde, ont parachevé tout le poids de leur lobby au service de l’Émirat. Lausanne fera donc comme Paris ou d’autres villes françaises. Pas d’écran géant public pour regarder les beaux mollets de la Nati ou des Bleus jouer dans des stades climatisés construits par des ouvriers esclaves, dont certains estiment à 6500 ceux qui sont morts.

C’est un choix qui se défend, même si des ONG sur place pensent que boycotter est contre productif. Mais lorsque les Qataris, via leur fonds souverain et leur soft power, sont venus en 2010 sauver le Royal Savoy, le patrimoine, l’histoire et le potentiel touristique qu’il représentait, on n’a peu entendu la Municipalité de gauche du chef-lieu vaudois dénoncer l’origine des 100 millions d’investissements. Ne serait-ce que pour la forme.

Le Qatar est le cinquième partenaire économique de la Suisse au Moyen-Orient. Notre balance commerciale avec ce pays est largement excédentaire. On y exporte des montres, des machines, de la pharma et… des armes. Pas plus tard qu’il y a deux semaines, le Conseil fédéral, après (sic) une «pesée d’intérêts», a accepté de lui vendre 6000 munitions de 27 millimètres destinées aux canons de bord de l’Eurofighter. On y a aussi exporté des systèmes de défense antiaérienne achetés pour protéger les stades dans le cadre de cette Coupe du monde de football en hiver 2022.

«Le gaz de Doha intéresse la Suisse.»

À la fin des années 1990, l’émirat du Qatar a passé de la pêche aux perles à la production de gaz naturel, dont il détient les troisièmes plus grandes réserves au monde. Une ressource qui intéresse la Suisse, qui en importe déjà via des méthaniers. À terme et de façon modeste, cela pourrait en partie compenser ce qui ne vient plus depuis la Russie. C’est Gaznat, dont Lausanne (26,89%) et Genève sont actionnaires principaux, qui a été chargée des discussions par Ueli Maurer lors de leur visite à Doha en mars dernier. Un boycott n’est pas une girouette et n’a de sens que s’il est intégral. Dans le cas contraire, il a la couleur et l’odeur de l’hypocrisie bien-pensante.



