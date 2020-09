Ma vie sous Trump 4/8 Afficher plus

Les Américains abordent la présidentielle du 3novembre profondément divisés entre les pro-Trump qui vénèrent le président et les anti-Trump qui le rejettent en bloc. Pour comprendre cette élection cruciale pour l’avenir de la démocratie américaine, nous rencontrons chaque semaine jusqu’au 3novembre huit électrices et électeurs des deux camps. Aujourd’hui, étape en Pennsylvanie, à la rencontre d’un patriote, favorable au principal slogan de campagne du président: «Law and Order» (loi et ordre).