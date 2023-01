Fonction publique vaudoise – Le bras de fer continue sur l’indexation des salaires Le Conseil d’État maintient sa ligne face aux syndicats alors qu’une nouvelle journée de mobilisation a lieu ce lundi. Retour sur les arguments des deux camps. Jérôme Cachin

Le 13 décembre, la manifestation clôturant la journée d’action avait réuni environ 1200 personnes, 2000 selon les syndicats. PHOTO: PATRICK MARTIN/24HEURES PATRICK MARTIN/24HEURES

Ce lundi, le mouvement de la fonction publique et du secteur parapublic pour la pleine indexation des salaires devrait prendre de l’ampleur. Cette nouvelle journée de grève et d’action dépasse celle du 13 décembre. Elle touche plus de 30 lieux, écoles et gymnases pour l’essentiel, avec une manifestation prévue en fin de journée à Lausanne. Le syndicat SUD – Solidaires unitaires démocratiques, le Syndicat des services publics (SSP Vaud) et la Fédération des sociétés de fonctionnaires (FSF) demandent des négociations, sans quoi une nouvelle mobilisation se profile pour le 31 janvier. Le gouvernement confirme qu’il maintient sa décision. Comment en est-on arrivé à cet affrontement? Réponses croisées de l’État-patron et de deux syndicalistes.