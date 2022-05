Lutte syndicale – Le bras de fer entre Smood et ses employés rebondit au tribunal Le conflit qui oppose l’entreprise à certains de ses collaborateurs entre dans une nouvelle phase avec le début de procédures juridiques individuelles dans quatre cantons. Anne Rey-Mermet

Le conflit dure depuis plusieurs mois: en novembre dernier, des livreurs de différents cantons suisses s’étaient mis en grève. FLORIAN CELLA

Après la grève et la tentative de conciliation, le conflit entre Smood et certains de ses employés franchit une nouvelle étape: le tribunal. Hier matin, des collaborateurs de l’entreprise de livraison ou de son sous-traitant, Simple Pay, accompagné de représentants d’Unia, ont déposé des requêtes auprès des tribunaux de Vevey, Genève, Neuchâtel et Sion. «À la suite de l’échec des négociations et médiations collectives, nous avons décidé d’entreprendre des procédures individuelles. Au total, ce sont 125’000 francs d’arriérés de salaire pour les quatre dossiers remis aujourd’hui à la justice dans les différents cantons. Nous en avons plusieurs autres qui sont prêts à être transmis», souligne Pascal Vosicki, secrétaire syndical d’Unia Vaud.