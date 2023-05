Sept ans après – «Le Brexit n’était peut-être pas une bonne idée» Vingt-deux pour cent des Britanniques regrettent aujourd’hui d’avoir choisi de sortir de l’Union européenne. Le «Bregret» s’amplifie, notamment dans le milieu agricole, qui souffre d’une grave pénurie de main-d’œuvre. Tristan de Bourbon - envoyé spécial à Bath (sud-ouest de l’Angleterre)

Seuls 31% des Britanniques pensent aujourd’hui que le Brexit était un bon choix, le chiffre le plus bas depuis 2016, selon un sondage de YouGov publié le 22 mai. CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

Pour la première fois en un an et demi, Richard Nickless, le gérant de la ferme Castlemead Poultry, située dans le sud-ouest de l’Angleterre, respire. En raison d’un manque important de main-d’œuvre, le propriétaire de l’exploitation et lui, normalement chargés de l’organisation et des tâches administratives autour de l’élevage, l’abattage, l’empaquetage et le transport de leurs volailles, ont dû aussi s’atteler pendant des mois aux tâches manuelles. «J’ai dû apprendre à tuer les volailles, faute de travailleurs locaux acceptant de le faire, puisque nos travailleurs polonais attitrés à cette tâche n’étaient plus là», raconte-t-il. «C’est là que j’ai commencé à me dire que le Brexit n’était finalement peut-être pas une bonne idée…»