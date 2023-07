Un été au zénith (5/41) – Le brillant logo de la FeVi 1977, roi des produits dérivés L’artiste Jean Monod avait créé les décors et costumes de la Fête des Vignerons, ainsi que le soleil emblématique qui orna de nombreux produits dérivés. Cécile Collet

La partition originale des chansons de Jean Balissat et Henri Debluë porte l’emblème de la Fête en couverture. Avec la mention «reproduction interdite»! DR

Il pourrait s’agir d’un des logos les plus emblématiques du canton de Vaud. Le soleil faunesque de la Fête des Vignerons 1977 est en effet gravé même dans la tête de ceux qui n’ont pas vécu la manifestation.

Car le dessin a été reproduit à l’envi. Sur des petits verres vaudois, sur des coussins, des t-shirts, des briquets, un tastevin ou en médaillon métallique… Le logo est si réussi qu’il est copié partout, notamment dans les écoles. Certains se souviennent avoir sué au cours de travaux manuels en pyrogravant le fameux soleil sur du cuir, afin d’en faire un tampon encreur.

Vevey et Hollywood

Mais ne peut pas en faire commerce qui veut: la Confrérie des Vignerons l’a déposé au Bureau de la propriété intellectuelle à Berne. Elle en orne certains objets officiels, tels que disques ou livres. Pour le reste, elle a passé des contrats de licences avec d’autres entreprises et perçoit un pourcentage sur les ventes. Ces derniers inondent Vevey de goodies en tout genre, tellement qu’on la rebaptise «ville du soleil».

À l’autre bout du monde, George Lucas fait de même avec les premières figurines de «La guerre des étoiles»! L’avènement des produits dérivés touche Vevey et Hollywood au même moment…

Quelque chose de sensoriel

Le créateur du brillant logo, mais aussi des décors et des costumes de la Fête, n’en est pas à son coup d’essai. Jean Monod, 55 ans au moment de la Fête, est un scénographe et peintre averti. Ami de Charles Apothéloz – le Gulliver de l’Expo 64, c’est déjà lui! –, de Maurice Béjart, habitué des Faux-Nez ou du Théâtre municipal, il aurait même inspiré un certain André Breton, père du surréalisme, qui vante ses «dessins automatiques».

Le Roi Soleil, incarné par Jean-Samuel, dit Sam, Leresche, est le récitant et fil rouge de la Fête de 1977. VQH

Un documentaire de la RTS le fait parler de son soleil, et de tous les autres qui foisonnent dans les différents tableaux de la manifestation, accompagnant le récitant et Roi Soleil Sam Leresche. «Dans ce soleil, il y a quelque chose de sensoriel, je crois», dit-il au journaliste qui l’interroge.

Et lorsqu’il lui demande s’il ne regrette pas d’être «passé à côté de la fortune» en cédant ses droits à la Confrérie, le peintre chaux-de-fonnier, qui s’installe au lendemain de la Fête au château de Boussens, répond: «Personne n’a pensé qu’il serait autant exploité, ça, il n’y a pas de doute! Mais je préfère le voir partout et ne rien toucher, que gagner de l’argent dessus et en voir très peu.» C’est le prix de la postérité.

