Un chef, une recette – Le brochet nage bien chez Stéphane Décotterd Le chef de la Maison Décotterd, à Glion, propose une recette de saison et toute simple aux lecteurs de «24 heures». David Moginier

Une recette pas à pas avec Stéphane Décotterd, chef de la Maison qui porte son nom, à Glion. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

On monterait à Glion juste pour la vue superbe sur le Léman et les Alpes. Ajoutez-y la cuisine originale, colorée de Stéphane Décotterd, et vous comprendrez le succès de cette Maison accrochée au-dessus de Montreux où l’ancien chef du Pont de Brent propose sa haute gastronomie dans ce restaurant élégant, et des plats plus simples dans le bistrot attenant.