Grand espoir suisse de judo – Le bronze mondial pour Binta Ndiaye Après avoir conquis le titre européen M18 en août, la gymnasienne de 17 ans s’empare du bronze aux Championnats du monde M21. Pierre-Alain Schlosser

Binta Ndiaye ne cesse de briller sur la scène internationale. PATRICK MARTIN

Et si Tatsuto Shima avait des dons divinatoires? Au début de l’été, le maître japonais du Judo Kwai Lausanne tenait ces propos: «Binta Ndiaye a des qualités physiques au-dessus de la moyenne. Elle est à la fois très forte et très calme. Elle a un potentiel énorme. Elle pourrait devenir championne d’Europe ou du monde.» Trois mois plus tard, la gymnasienne du Mont-sur-Lausanne a réussi coup sur coup deux retentissants exploits. En août, elle a tout d’abord remporté le titre européen M18 dans la catégorie –52 kg. Et mercredi après-midi, elle a décroché une incroyable médaille de bronze aux Championnats du monde M21, deux jours seulement après son 17e anniversaire.

À Olbia (Sardaigne), ce grand espoir du judo suisse a perdu en demi-finale face à la Française Chloé Devictor, qui sera sacrée quelques minutes plus tard championne du monde. Dans son duel pour la médaille de bronze, Binta Ndiaye est venue à bout de la solide Azérie Sabina Aliyeva.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. @PASchlosser1

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.