Santé en Suisse – Le bruit causé par les transports augmente le risque de suicide Une étude de Swiss TPH a analysé les données de 5,1 millions d’individus adultes. La circulation routière est mise en cause ainsi que les chemins de fer dans une moindre mesure.

L’étude montre que pour chaque palier supplémentaire de 10 décibels du bruit moyen à domicile causé par la circulation routière, le risque de suicide augmente de 4%. KEYSTONE

Le bruit causé par les transports augmente le risque de suicide, selon une étude du Swiss TPH. La circulation routière est en cause et dans une moindre mesure les chemins de fer.

Les troubles psychiques touchent près d’un milliard de personnes dans le monde. En Suisse, on estime qu’environ 1,4 million de personnes souffrent de problèmes de santé mentale et que près de 1000 personnes mettent fin à leurs jours chaque année, a indiqué mercredi l’Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH) dans un communiqué.

Résultats solides

L’étude, publiée dans la revue Environmental Health Perspectives, a analysé les données de 5,1 millions d’individus adultes de la Swiss National Cohort de 2001 à 2015. Elle montre que pour chaque palier supplémentaire de 10 décibels du bruit moyen à domicile causé par la circulation routière, le risque de suicide augmente de 4%.

Suicidaire? Faites-vous aider! Afficher plus «Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse ! C'est une démarche courageuse et positive», affirme l’association Stopsuicide, dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N'hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes : «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d'aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

Une association avec le bruit des chemins de fer, bien que moins marquée, a également été observée. Les résultats constatés étaient solides, même après un ajustement tenant compte de l’exposition à la pollution de l’air, du nombre d’espaces verts aux alentours du domicile et de plusieurs indicateurs socio-économiques.

