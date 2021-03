Nuisances sonores – Le bruit, ennemi public numéro un en ville Une série de mesures nous permet d’analyser plus finement le paysage sonore de zones exposées au bruit de la route, et le constat est assourdissant. Cécile Denayrouse

Avoir des fenêtres qui donnent sur une route fréquentée peut vite devenir un enfer. FRANCESCA PALAZZI

Bourdonnement incessant des moteurs, démarrages en trombe, coups de freins intempestifs, klaxons… Avoir des fenêtres qui donnent sur une route fréquentée peut vite devenir un enfer. Cet enfer, c’est pourtant le quotidien d’un million de personnes en Suisse, selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La nuit, une personne sur six voit son sommeil perturbé par un bruit routier nuisible ou incommodant. Les grandes villes feraient même office de caisses de résonance.

Afin de mieux comprendre à quoi sont confrontées les victimes de pollution sonore, l’équipe data de la «Tribune de Genève» et de «24 heures» a effectué une série de mesures du bruit routier en plusieurs points de Genève et Lausanne. Pour y parvenir, des dispositifs développés par une société d’ingénierie alémanique ont été installés directement sur les rebords de fenêtres de volontaires, le long d’artères fréquentées. Durant près de deux mois, microphone face à la rue, ces appareils ont enregistré le bruit venant de la route, captant chaque seconde, de jour comme de nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente. Pas moins de 15 millions de turbulentes données ont été ainsi collectées, permettant une analyse plus fine du paysage sonore citadin.