Nous l’avons démontré tout au long de cette semaine avec toute une série d’articles: le bruit a des effets multiples. Qu’ils soient sanitaires, économiques, territoriaux, politiques ou sociaux, les enjeux sont réels. Pourtant, paradoxalement, le bruit est une pollution sonore passée sous silence. Il aura fallu qu’une pandémie fasse office de caisse de résonance pour se rendre à l’évidence: il est omniprésent. Tellement fort qu’il devient impossible de l’ignorer, même la nuit. Et il s’agit d’un véritable problème de santé publique.

Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), plus d’un million de personnes en Suisses sont exposées à des nuisances sonores excessives. Le monde d’après tel qu’il semble se dessiner pourrait bien aggraver les choses. Il se murmure que l’avenir du travail sera fait de plus d’appels téléphoniques, de plus de visioconférences et de plus de chances d’être dérangé dans ses activités par les bruits des voisins, les cris des enfants ou les hurlements de moteurs intempestifs. Si le télétravail devient une norme, il semble urgent d’adapter nos logements, de repenser l’acoustique globale de nos villes. L’ouvrage est titanesque.

Mais on peut poser tous les revêtements phonoabsorbants du monde, truffer les villes de zones 30, installer des radars antibruit à tous les coins de rue, rien ne pourra changer sans une prise de conscience collective. Parce que la promiscuité risque d’augmenter, les mentalités doivent impérativement évoluer. Il va falloir traquer les petites incivilités du quotidien. Ce démarrage en trombe le soir pour impressionner un ami. Cette chaise déplacée bruyamment sur le sol d’un appartement. Cet aspirateur passé beaucoup trop tôt le dimanche matin. Et, lorsque les terrasses rouvriront, cette soirée arrosée trop exubérante sous les fenêtres de jeunes parents exténués. Et ça, le bruit court que nous sommes tous capables de le faire.