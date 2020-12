Épée de Damoclès – Le brunch dominical sera-t-il sacrifié sur l’autel du virus? Outre la fermeture des restaurants à 19h, la Berne fédérale veut aussi qu’ils n’ouvrent pas le dimanche. Tollé chez les restaurateurs qui misent beaucoup sur ce repas très apprécié le week-end. Frédéric Ravussin

Au Balzac à Morges, Kai Nielsen se dit ulcéré par la menace qui plane sur son activité. Olivier Vogelsang

«Vous savez comme moi que le virus prend de la vigueur le samedi en fin de soirée…» Ce patron d’établissement public qui préfère garder l’anonymat a beau emprunter le chemin de la boutade, il ne trouve absolument pas drôle le sort que le Conseil fédéral entend réserver à sa profession. Réputé pour ses brunches, il voit d’un très mauvais œil la volonté de Berne d’interdire aux restaurants d’ouvrir leurs portes le dimanche, jour béni pour ce repas-là. Et de reprendre, dépité: «On a fait tout ce qu’on nous a demandé et mis en place toutes les mesures possibles. Pour en arriver à ça? Un établissement qui propose des brunches, c’est pourtant pas la même histoire qu’un bar ou qu’une disco!»

«La question d’ouvrir dans ces conditions, on se la pose vraiment.» Arthur Attal, gérant de la Couronne d’Or à Lausanne

Un sentiment d’injustice largement partagé. «Le brunch du dimanche, c’est 15% de notre chiffre d’affaires hebdomadaire… Comme en plus, on risque de devoir fermer à 19h, la question d’ouvrir, on se la pose vraiment… Nous ne sommes pas un restaurant et ce n’est pas avec des cafés à 3fr.60 qu’on va tourner», se désole Arthur Attal, gérant de la Couronne d’Or. Contrairement à son collègue lausannois, l’Yverdonnoise Tullia Boverio envisage d’avancer au samedi le brunch hebdomadaire du Café Primeur. «Avec mes deux cogérants, on sait qu’y renoncer serait d’autant plus regrettable qu’on comble un manque dans la région. Le nombre de réservations reçues pour ce dimanche en atteste.»

La clientèle acceptera-t-elle de changer ses habitudes? Même en ces temps de bouleversements constants? «Cette navigation à vue – une fois c’est le Canton qui décide, une fois c’est la Confédération –, c’est du grand n’importe quoi», s’emporte Cay Nielsen. «Ulcéré», le patron du Balzac, à Morges, attend en retour un geste fort du gouvernement suisse: «Il doit décider que les emprunts consentis le sont à fonds perdu. De toute manière, je ne vois pas comment on pourrait s’en sortir autrement.»

Épais brouillard en altitude

En altitude, c’est dans un brouillard encore plus épais que naviguent les restaurateurs. Certaines stations de ski pourraient ouvrir samedi, mais le Canton ne leur a pas encore délivré le sésame. Aux Mazots aux Diablerets, Nathalie Nicollier se prépare à tous les scénarios. «Éthiquement, je me dois d’ouvrir si les skieurs sont là. Sans ça, ils se trouveront sans toilettes et sans coin pour se mettre au chaud.»

Face à l’incertitude, Karin Fahner s’en tiendra, elle, à la date officielle du début de saison, le 19 décembre. «Ouvrir un restaurant, ce n’est pas juste tourner la clé dans la serrure, observe la patronne de l’Auberge du col de Soud à Villars. Il y a des commandes à passer, du personnel à engager. Je dois pouvoir lui donner des nouvelles.»

S’il estime qu’une fermeture dominicale reste un moindre mal – «si cela nous permet de rester ouverts le reste de l’hiver» – , Baptiste Fiaschi, cogérant du restaurant du Golf à Villars, est suspendu aux prochaines décisions: «On parle d’une fermeture à 15h sur les pistes. Ça devient difficile de prendre du personnel à 100%. Les saisonniers vont-ils venir, sachant qu’ils ne feront que 30 heures par semaine?»

La situation de Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette illustre l’incertitude ambiante: «Nous avons soumis notre plan de sécurité au Canton lundi. Mardi, il était déjà obsolète», explique Pascal Brugger, directeur des restaurants pour la société. Les self-services n’étant plus autorisés, ceux-ci se mueront en restos. «Aux Mosses, on va passer de 500 couverts à moins de 200. Mais nous devons engager plus de personnel pour gérer l’accueil. Nous avons déjà investi 150’000 fr. dans le matériel nécessaire à cet accueil. Sans savoir quelles seront les décisions de demain.»