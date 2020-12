Suisse – Le budget 2021 de la Confédération à bout touchant Le Conseil des États a éliminé jeudi toutes les divergences qui subsistaient avec le Conseil national, à l’exception du message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pour les années 2021 à 2024.

La chambre haute s’est ralliée aux députés tant pour l’aide la protection de l’enfance que pour les technologies environnementales. KEYSTONE

Le budget 2021 de la Confédération est presque bouclé. Il ne dépend plus que des décisions des Chambres sur le message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pour les années 2021 à 2024. Ce dossier doit être réglé lundi.

Le Conseil des États a éliminé jeudi toutes les autres divergences qui subsistaient avec le National. Il s’est rallié aux députés tant pour l’aide la protection de l’enfance que pour les technologies environnementales.

L’aide à la protection de l’enfance bénéficiera d’un doublement de son enveloppe pour la porter à 2 millions de francs. L’argent doit notamment soutenir les organisations qui oeuvrent pour la prévention des violences contre les enfants sur les réseaux sociaux.

Technologies environnementales

Les technologies environnementales pourront compter sur un million de plus pour un total de 5 millions l’année prochaine. Les sénateurs ont suivi par 21 voix contre 19 la proposition de compromis du National. Ce crédit était resté constant ces 20 dernières années.

Dans le plan financier 2022-2024, les sénateurs ont cependant refusé par 25 voix contre 17 une augmentation des moyens pour la mobilité internationale. Le National souhaite prévoir des montants pour le futur programme Erasmus+ auquel la Suisse devrait participer. La majorité comme le conseiller fédéral ont estimé que c’est prématuré alors que les modalités de participation de la Suisse ne sont pas encore connues.

Message FRI 2021-2024

Concernant la formation et la recherche, les deux conseils ont maintenu leur divergence tactique, le temps de terminer l’examen du message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) pour les années 2021 à 2024. Cela devrait être chose faite lundi prochain.

Il sera alors possible de connaître la dotation exacte pour ces quatre prochaines années et de faire figurer le montant correspondant au budget. Les domaines concernés sont les EPF, celui des contributions liées à des innovations et des projets et celui des établissements de recherche d’importance nationale.

En l’état des délibérations, les dépenses de l’année prochaines sont budgétisées à hauteur de 80,7 milliards de francs. Le déficit devrait atteindre près de 4,9 milliards. L’essentiel est dû aux dépenses décidées dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

ATS/NXP