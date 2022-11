Finances communales – Le budget 2023 de Nyon est impacté par l’inflation La hausse des prix entraînera une augmentation des salaires et des coûts pour l’achat de gaz et d’électricité. Le déficit prévu s’élève à 11,1 millions. Yves Merz

Claude Uldry, municipal des finances à la Ville de Nyon. CHRISTIAN BRUN/24 heures

«Les politiques monétaires très accommodantes de ces dernières années, la reprise post-pandémie et la guerre en Ukraine ont provoqué une inflation à laquelle la Ville de Nyon n’échappe pas. De nombreuses charges sont lourdement impactées», a déclaré Claude Uldry, municipal des finances lors de la présentation du budget 2023 aux médias. Heureusement, les recettes seront modérément à la hausse. Au final, sur un total de 252,9 millions de charges, le déficit prévu se monte à 11,1 millions.

Les charges salariales devraient progresser de 5,68 millions, du fait de l’engagement de personnel et de l’indexation des salaires au coût de la vie, évaluée entre 3 et 4%. L’acquisition des biens, services et marchandises, augmente de 19,2 millions. L’achat de l’énergie et des matières premières constituent la cause principale de cette hausse (17,5 millions). La Municipalité ayant relancé ses investissements, la dette a augmenté (313,9 millions, sur un plafond de 380 millions). Et comme les taux d’intérêt commencent à remonter, les charges financières seront à la hausse.

«À ce jour, les recettes connues jusqu’à fin septembre montrent que les comptes 2022 devraient être aussi déficitaires, mais dans une moindre mesure que le budget.» Claude Uldry, municipal des finances à la Ville de Nyon

Du côté des recettes, la Municipalité de Nyon table sur une augmentation des revenus provenant de l’impôt sur les personnes physiques estimée à 730’000 francs, et de 1,1 million sur les personnes morales par rapport au budget précédent. Le syndic Daniel Rossellat a précisé que ces chiffres restaient aléatoires, tant il est difficile de prédire l’avenir dans ce contexte économique incertain.

«À ce jour, les recettes connues jusqu’à fin septembre montrent que les comptes 2022 devraient être aussi déficitaires, mais dans une moindre mesure que le budget», a précisé Claude Uldry. La Municipalité a décidé de soutenir l’activité économique avec un plan d’investissement de 56,2 millions. Elle devra recourir à l’emprunt puisque sa marge d’autofinancement est estimée à 4,8 millions.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.