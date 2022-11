Déficit programmé – Le budget d’Yverdon effraie la droite Le PLR refuse de cautionner «un déficit abyssal» et l’UDC de voir les automobilistes taxés. La gauche salue le courage et les mesures sociales. Fabien Lapierre

L’examen du budget 2023 d’Yverdon, en décembre, sera le théâtre d’une âpre bataille entre les deux fronts au Conseil communal. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

Il aura fallu à peine trois jours au PLR pour sonner l’alarme, alors que l’examen du budget 2023 d’Yverdon n’aura pas lieu avant un mois. La perspective d’un «déficit abyssal» de 9,2 millions de francs – présenté lundi par le syndic socialiste Pierre Dessemontet sur fond de crise énergétique et d’inflation – a mis le feu aux poudres. «La machine s’est emballée», fustige le parti, rappelant la perte de 8,7 millions prévue cette année.

«On a le sentiment que la commune vit très au-dessus de ses moyens. Il est de notre responsabilité de dire stop.» Maximilien Bernhard, président du PLR Yverdon

«On a le sentiment que la commune vit très au-dessus de ses moyens. Il est de notre responsabilité de dire stop», tance son président, Maximilien Bernhard. Il liste une marge d’autofinancement dégringolant de 23 à 11 millions en deux ans, un profit doublé sur la vente de gaz, la gratuité de la bibliothèque et la hausse des charges en personnel. Les Vert’libéraux devraient à nouveau faire front commun, appelant à la rigueur pour juguler le déficit, tout en considérant les créations de postes au cas par cas.

Tonte des automobilistes

À la lecture de la hausse des tarifs du stationnement et des amendes radar pour des recettes supplémentaires estimées à 3 millions de francs, l’UDC voit rouge. «C’est terrifiant. On est dans une campagne de tonte généralisée des automobiles, commente son vice-président Ruben Ramchurn. La Police Nord vaudois est devenue un service fiscal plus qu’un service de sécurité.»

«Yverdon est dans une situation comparable à des villes voisines. Morges, qui est à majorité de droite et avec une meilleure assiette fiscale, prévoit pourtant un déficit de 10,3 millions en 2023.» Julien Wicki, chef du groupe socialiste et POP au Conseil communal

Les Vert·e·s et Solidaires saluent les mesures de soutien aux institutions sociales et à la population pour limiter les tarifs de l’énergie. «Yverdon est dans une situation comparable à des villes voisines. Morges, qui est à majorité de droite et avec une meilleure assiette fiscale, prévoit pourtant un déficit de 10,3 millions en 2023», recadre Julien Wicki. Le chef du groupe socialiste et POP enfonce le clou: «Le déficit n’est plus masqué en vendant des terrains. La Municipalité a le courage de l’afficher.» La bataille du budget s’annonce homérique.

